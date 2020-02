Eine große Narrenschau hatte sich am Samstag vor dem Bedburg-Hauer Rathaus eingefunden, um den spannenden Wettkampf um die Schlüssel-Gewalt für das Ratsgebäude zu verfolgen. Zuerst verschanzten sich der Rat und Bürgermeister Peter Driessen jedoch im ersten Stock und ließen sich auch von den zahlreichen Tänzen und Gesangseinlagen der Bedburg-Hauer Karnevalsvereine nicht hervor locken. Da musste stärkeres Geschütz aufgefahren werden und Tulpenprinzessin Lore-Dana I. zog unter dem Jubel der Zuschauer mit großem Gefolge auf die Bühne. Aber erst nach Prinzessinenlied und einer Tanzeinlage der Großen Garde Blau-Gelb trauten sich die Verteidiger des Rathauses nach unten und stellten sich dem Kampf um den Schlüssel. Zuerst hieß es die Tanzbeine zum Prinzessinen-Lied zu schwingen. Als „Gegner“ der Ratsmitglieder traten zwei junge Damen von der Guten Laune Hau für Lore-Dana an. Der Punkt ging dank tosendem Beifall der umstehenden Jecken klar an die Prinzessin. Als zweite Aufhabe hiess es Zöpfe flechten. Sowohl Peter Driessen wie auch die beiden Adjutanten erledigten diese Aufgabe mit Bravour. Auch beim Pantomimen-Quiz zeigten beide Seiten viel Fantasie, sodass es bei der letzten Aufgabe spannend wurde. Es galt Lockenwickler in lange Haare gekonnt zu platzieren. Hier glänzte Lore-Dana als Friseurin, sodass der Schlüssel zähneknischend abgegeben werden musste. Bedburg-Hau Helau……jetzt ist die Gemeinde bis Aschermittwoch fest in Narrenhand.