Die Rettungsleitstelle hat der Polizei am Donnerstag, 20. Mai, gegen 0.50 Uhr einen brennenden Pkw am Friedrich-Ebert-Platz in Bergkamen gemeldet. Das Fahrzeug war vor einem ehemaligen Vereinsheim geparkt. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Nach jetzigem Stand ist von vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen. Der Wagen wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Wache Kamen unter Tel. 02307-921 3220 zu wenden.