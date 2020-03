Stärke schenken



ist heute das Thema von Miriam am Big Apple

Was bedeutet das in der heutigen Zeit?

Klopapier hamstern, als wäre es das Wichtigste um zu überleben?

An ALLE HAMSTERER: Wenn es nichts mehr zu futtern gibt, gibt es auch nichts zu ka***n



Da wir doch überwiegend angeblich Christen sind, frage ich mich, woher dieser Egoismus?

Man stelle sich vor, ALLE ÄRZTE und das dazugehörige Personal und alle Pflegekräfte würden auch nur an SICH denken.

Da nützt dir auch nicht ein Keller voller Klopapier, wenn es dich erwischt!

Vielleicht helfen die Worte von Miriam aus dem EPI-Zentrum in den USA,

sich zu besinnen, worauf es wirklich ankommt!

Keine Sorge, sie spricht deutsch.

Vielleicht hilft diese Video von Miriam Groß in dieser Zeit zu erkennen,

da war doch noch etwas?

GEMEINSCHAFT!