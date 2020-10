In der Jugendausschusssitzung unter Coronabedingungen wurde die bisherige Vereinsjugendleiterin Petra Knippschild (vorne l.) des SuS Oberaden einstimmig wiedergewählt. In der Sitzung gab sie einen Rückblick auf die zurückliegende Zeit: Durchführung der Kinder- und Jugendddisco im Yellowstone, Einsatz auf dem Weihnachtsmarkt in 2019, wobei 2020 aufgrund der Pandemie bis auf die Wahl der Jugendsprecher*innen und Spendenübergabe vom SPD-Ortsverein aus den Überschüssen des Weihnachtsmarktes von 500 Euro man nur über Absagen berichten konnte. Der Präsident Herbert Littwin bedankte sich bei Petra Knippschild und hob ihre Leistungen im Jugendbereich, der Mitarbeit im Hauptvorstand, der Übungsleitertätigkeit in der Kinderarbeit in der Leichtathletikabteilung und im Vorstand der Stadtsportgemeinschaft hervor. Sie muss jetzt noch am 8. November in der Delegiertenversammlung bestätigt werden.