Angebranntes Essen auf Herd, Heimrauchmelder zeigt, was er kann!

Bochum (ots)

Zu einem ausgelösten Heimrauchmelder rückte am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr die Hauptwache der Feuerwehr Bochum in den Stadtteil Werne aus. In einer Wohnung auf der Straße Am Herrbusch war der schrille Warnton eines Heimrauchmelders deutlich zu hören und sofort wurde die Feuerwehr alarmiert.

An der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte eine verrauchte Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses vor. Die Ursache war angebranntes Essen auf einem Herd. Der anwesende Wohnungsmieter wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

Den Transport in ein Krankenhaus verweigerte dieser jedoch. Die Wohnung wurde mit einem Hochleistungslüfter von Brandrauch befreit und der völlig verkohlte Kochtopf ins Freie gebracht.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle dem Eigentümer wieder übergeben.

Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.

"Rauchmelder retten Leben!"

Feuerwehr Bochum