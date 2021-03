Morduntersuchungen so wenig wie nie, auch die häusliche Gewalt wurde weniger. Schon seit Jahren ist in Bochum das Verbrechen rückläufig. Im letzten Jahr ist die Zahl der Straftaten noch weiter zurückgegangen. Das steht so in der Kriminalstatistik ,die das Bochumer Polizeipräsidium vorstellte. Zweitausend Straftaten weniger allein 2020 und das betrifft vor allem Wohnungseinbrüche, Straßenkriminalität und die Gewaltkriminalität.

In unserer Stadt gab es so wenig Morduntersuchungen wie lange nicht. Insgesamt sei der Trend bei Straftaten schon seit Jahren rückläufig, so Kriminaldirektor Andreas Dickel. Allerdings scheint Computerkriminalität einen leichten Anstieg zu haben.

Statistik Bochum :

2020

Straftaten gesamt:

27.689 (-2075)

Wohnungseinbrüche:

527 (-1)

Straßenkriminalität:

Raub / Körperverletzung / Diebstahl

6.124 (-57)

Gewaltkriminalität:

1.101 (-200)

Mord :0

Mordversuche

2 (-3)

Totschlag: 3 (-2 )

Quelle:

Radio Bochum