Am heutigen Samstag kam es zu einem Brand in einem Serverraum des St.Josef-Hospitals. Um 17:15 Uhr ging der automatische Brandmeldealarm bei der Leitstelle der Feuerwehr ein. Als der zuständige Löschzug der Innenstadtwache an der Einsatzstelle eintraf, war deutlicher Brandgeruch im Serverraum wahrnehmbar.

Eine Kohlendioxid-Löschanlage hatte den Entstehungsbrand zu diesem Zeitpunkt bereits abgelöscht. Der Raum wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und mit einem Hochleistungslüfter belüftet. Da die benachbarten Räume des Serverraumes am Wochenende nicht genutzt werden, waren weder Patienten noch Personal vom Brand betroffen.

Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde.

Feuerwehr Bochum