Zur Zeit ist die Feuerwehr Bochum bei einer brennenden Gasleitung im Einsatz. Gegen 16:00 Uhr meldete eine Anwohnerin im Ostaraweg (Bochum Harpen) Funken aus einem offenen Bauloch sowie Brandgeruch.

Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, waren deutliche Flammen aus der Gasleitung sichtbar. Das Umfeld wurde durch die Feuerwehr gesichert. Für die Anwohner besteht keine Gefahr. Es wird dennoch gebeten ausreichend Abstand zur Einsatzstelle einzuhalten. Die Stadtwerke Bochum sind vor Ort und haben gemeinsam mit dem Tiefbauamt der Stadt Bochum damit begonnen, die Gasleitung zu verschließen. Dazu wird die Leitung an zwei Stellen, vor und hinter dem Gasleck, freigelegt und abgedichtet. Die Löscheinheit Brandwacht der Freiwilligen Feuerwehr stellt für den Zeitraum den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher.

Quelle: Feuerwehr Bochum