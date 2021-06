Die Stadt Bochum und die Polizei Bochum haben in den letzten Tagen mit Blick auf die Corona-Lage viel kontrolliert. Schwerpunkte dabei waren der Platz vor dem Schauspielhaus und der Platz vor dem Musikforum. An einem Abend musste die Polizei die Plätze räumen.

Das Bochumer Ordnungsamt und die Polizei hatten bei dem schönen Wetter der letzten Tage die Corona-Situation im Blick. Am Schauspielhaus, am Musikforum und im Bermuda3Eck hatten sich wieder viele Bochumerinnen und Bochumer getroffen. In der Spitze waren es bis zu 500 Menschen am Schauspielhaus, sagt die Polizei. Vor allem am Mittwochabend (02.06.) hatte die Polizei deshalb viel zutun. Wegen Ruhestörungen musste sie erst den Platz vor dem Schauspielhaus und dann den vor dem Musikforum und das Bermuda3Eck räumen. Außerdem hat sie einige Strafanzeigen gestellt, unter anderem wegen Körperverletzung.

Stadt Bochum: Corona-Regeln werden überwiegend eingehalten

Auch die Stadt Bochum hat einige Verwarnungen ausgestellt. Die Stadt respektiere, dass die Bochumer*innen sich aktuell wieder treffen wollen und nach draußen wollen bei dem schönen Wetter. Sie muss trotzdem die Einhaltung der Corona-Regeln durchbringen. Die Stadt prüft gerade, welche Gegenmaßnahmen sie zur Entzerrung der Menschenansammlungen treffen kann. Unter anderem ist die Wiedereröffnung des Stattstrandes eine Option.

Quelle: Radio Bochum