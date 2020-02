Gegen 11 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Bochum durch die Leitstelle der Polizei ein Notfall an der Jahrhunderthalle gemeldet. Dort war eine Person in einen ca. acht Meter tiefen Schacht auf dem Gelände der Jahrhunderhalle gerutscht.

Auf Grund der Meldung wurden von allen drei Feuer- und Rettungswachen Einsatzkräfte alarmiert, darunter auch die Sondereinsatzgruppe der Höhenretter aus Wattenscheid. Zuvor hatte die Polizei die vermisst gemeldete Person mit Unterstützung der Rettungshundestaffel für Feuerwehr NRW e.V. gesucht. Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage und sofort wurde mit Hilfe des Feuerwehrkrans und den Höhenrettern eine Rettung der Person eingeleitet. Gleichzeitig wurde durch eine Einsatzkraft der Rettungshundestaffel, der Feuerwehr und der Polizei die Person im Schacht betreut.

Person gerettet

Am Ende konnte die Person mit einer Schleifkorbtrage aus ihrer misslichen Lage gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Für eine weitere medizinische Behandlung wurde die Person in ein Krankenhaus gefahren.

Während des Einsatzes wurden die Innenstadtwache und Wache in Wattenscheid durch die Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr Bochum Mitte, Heide und Wattenscheid Mitte besetzt. Insgesamt waren somit am Einsatz 44 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beteiligt.