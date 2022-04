Am heutigen 5.April,gegen 6.30 Uhr, wurde ein 28-jähriger Bochumer auf der A40 in Fahrtrichtung Dortmund verletzt. Der junge Mann soll sich in suizidaler Absicht zu Fuß auf die Fahrbahn der Autobahn unterwegs gewesen sein. Hier wurde er frontal von einem LKW angefahren. Anschließend erfasst ein weiterer LKW den verletzten Bochumer dieser verkeilte sich dort.

Zwischen Unfallort und Leichenfund liegen 20 Kilometer:

Nach derzeitigen Ermittlungsstand hatte der Fahrer die Kollision nicht bemerkt und fuhr auf Firmengelände in Castrop-Rauxel. Erst dort bemerkte man eine eingeklemmte Person - der Notarzt konnte nur noch den Tod des 28-Jährigen feststellen. Die Polizei war zunächst lange mit den Ermittlungen beschäftigt, weil die am Unfall beteiligte Person nicht gefunden wurde.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Quelle:

T-Online