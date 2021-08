Ein Großfeuer bedeutet für die Feuerwehr und unterstützende Hilfsorganisationen immer sehr viel Arbeit. Das Einsatzgeschehen ist jedoch nur eine Seite – danach muss das genutzte Material wieder instand gesetzt und Verbrauchsgüter nachbeschafft werden.

Bei dem Großfeuer wurden rund 210 Schläuche benutzt, die nun im Nachgang gereinigt werden müssen. Diese Arbeit wird etliche Tage dauern, und unsere Kolleginnen*en noch etwas zum Schwitzen bringen.

Foto: Feuerwehr Bochum

hochgeladen von Karl - Heinz Lehnertz

Verbraucht wurden rund 6.000 Liter eigenes Schaummittel von unserem Abrollbehälter Schaummittel und aus unserem Nachschublager (6.000 Liter entsprechen ungefähr 30 volle Badewannen 🛁). Die Bestellung für neues Schaummittel ist bereits veranlasst, sodass wir für den nächsten Bedarf gewappnet sind.

Foto: Feuerwehr Bochum

hochgeladen von Karl - Heinz Lehnertz

Die Atemschutzwerkstatt auf der Feuerwehrwache in Wattenscheid hat in den nächsten Tagen ebenfalls einiges aufzuarbeiten. Da müssen ungefähr 45 Atemschutzgeräte und 70 Atemschutzmasken gereinigt, gewaschen und anschließend auf Funktionalität geprüft werden.

Einen großen Dank geht an das THW, welches uns während des Einsatz und auch noch am Tag danach mit einem Radlader unterstützt hat. In Zusammenarbeit mit unserer Ausbildungseinheit der TOJ wurden am gestrigen Tag weitere Reifenstapel auseinandergezogen und abgelöscht. Damit hat sich unsere Brandwache und die Nachlöscharbeiten länger hingezogen als anfänglich gedacht.

Feuerwehr Bochum