Nach einem ungewöhnlichen Raubversuch in Bochum-Hofstede fahndet die Polizei jetzt mit einer ausführlichen Zeugenbeschreibung nach zwei Tätern auf Mountainbikes. Sie hatten versucht, einem 26-jährigen Autofahrer aus Bochum das Smartphone vom Beifahrersitz zu stehlen und dann auf ihn eingeschlagen.

Der Raubversuch hat sich am Samstag, 27. Februar, ereignet und wurde am Montag, 1. März, zur Anzeige gebracht. Gegen 18 Uhr war der Autofahrer auf der Poststraße unterwegs und bog von dort in die Straße Marmelshagen ein. Als er dort an einer Engstelle stehenblieb, näherten sich von hinten zwei Männer auf Mountainbikes. Einer von ihnen griff durch die offene Seitenscheibe, und versuchte, das auf dem Beifahrersitz abgelegte Smartphone des Autofahrers zu stehlen. Als das misslang, riss der andere Täter die Fahrertür auf und trat auf den 26-Jährigen ein. Als dieser schließlich ausstieg, ergriffen die Täter die Flucht und entfernten sich in Richtung Herner Straße. Beute machten sie keine.

So werden die Täter beschrieben:

1. Täter(Beifahrerseite): männlich; ca. 37 Jahre alt; "ziemlich klein" (ca. 172 cm); Dreitagebart; füllige Statur, fülliges Gesicht; schwarz-graue Halbglatze; wuschige Augenbrauen, großflächig gewachsen; laut Beschreibung "südländisches Aussehen". Er war auf einem Mountainbike unterwegs und trug eine graue Strickjacke, eine blaue Jeans und eine schwarze Bauchtasche.

2. Täter (Fahrerseite): männlich; ebenfalls ca. 37 Jahre alt; "etwas größer" (ca. 183 cm); schlank, sportlich; schmales Gesicht, mit auffälligem Muttermal auf Höhe des linken Wangenknochens; unreine oder vernarbte Haut; langer Vollbart, spitz zulaufend; Basecap rückwarts aufgesetzt; nackenlange, schwarze Haare; ebenfalls laut Beschreibung "südländisches Aussehen". Er trug eine schwarze Windbreakerjacke, eine schwarze Jogginghose der Marke Nike, Turnschuhe der Marke Nike (Airs) in schwarz-rot und eine dunkle Bauchtasche. Er war auf einem schwarzen Mountainbike unterwegs. Das Bike hatte rote Streifen im Bereich des Rahmens.

Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

