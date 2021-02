Eine Radfahrerin, die gemeinsam mit ihren Kindern auf dem für sie linken Gehweg Fahrrad fuhr, hat in Bochum-Stiepel eine Fußgängerin (48) mit dem Lenker am Ellenbogen verletzt, sich zunächst umgedreht und ist dann weitergefahren.

Für diese Unfallflucht suchen die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat nun Zeugen und wollen die noch unbekannte Radfahrerin ermitteln.

Die 48-jährige Bochumerin war am 19. Februar (Samstag, zwischen 14.30 und 15 Uhr) gemeinsam fußläufig mit ihrem Partner unterwegs - auf dem rechtsseitigen Gehweg der Straße "Im Haarmannsbusch" in Richtung Königsallee.

Auf dem Gehweg kam ihr die noch nicht ermittelte Radfahrerin mit zwei kleinen Kindern auf Fahrrädern entgegen. Ersten Angaben zufolge lief das Ehepaar hintereinander, um den Radfahrern den nötigen Platz für ein gefahrloses Vorbeifahren zu ermöglichen. Während die Kinder problemlos passierten, wurde die Fußgängerin stark mit dem Lenker am Ellenbogen angestoßen, so dass sie sich mit Schmerzen in ärztliche Behandlung begeben musste.

Die schlanke Radfahrerin ist etwa 30 Jahre alt und hat schulterlange, hellbraune und dunkelblonde Haare. Ihre Kinder werden auf fünf und acht Jahre geschätzt, ein Kind soll mit dem Namen "Leo" angesprochen worden sein.

Zeugen, die weitere Angaben machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 / 909 - 5206 während der Geschäftszeiten zu melden.

