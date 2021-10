Sturz von einem Gabelstapler:

Zwei Jungen aus Bochum sieben und zehn Jahre alt sind am Freitagmittag bei einem Sturz von drei Metern Höhe schwer verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht auch ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt. Wie die Polizei Samstag früh mitteilte, waren die Kinder mit ihrem Großvater auf einem Bauernhof Brennholz kaufen.

Tragisch:

Jemand vom Hof soll mit den Kindern (offenbar gut gemeint) in der Halle mit dem Gabelstapler herumgefahren sein. Die Kids befanden sich wohl in einem Metallkorb oder auf der Hebebühne des Staplers. Nach einer Kollision mit einem Gegenstand kam es zum Absturz.

Kripo:

Zur Klärung wurden Spezialisten zum Bauernhof entsandt.

Keine Lebensgefahr:

Laut Feuerwehrsprecher N.Ennenbach soll bei beiden Jungen keine Lebensgefahr bestehen.

Schutzengel gehabt:

Hoffen wir das der Schutzengel auch weiterhin tätig ist und die zwei Abenteurer schnell wieder genesen.

Quelle:

Funke Medien