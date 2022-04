Am Sonntagmorgen (10.4) ist gegen 02.30 Uhr am RuhrCongress Bochum im Rahmen einer Techno Veranstaltung ein 41jähriger Gast ums Leben gekommen. Im Vorfeld von der Veranstaltung verwiesen - geriet der Bochumer mit Mitarbeitern der Security in Streit, da er erneut Einlass verlangte. Im Laufe der zunächst verbalen Streitigkeiten kam es zu Handgreiflichkeiten - welche in einer Fixierung der Person durch einen Mitarbeiter mündeten. Dabei wurde der Gast reanimationspflichtig und über einem Notarzt in ein Krankenhaus überführt. Nach mehrstündiger Reanimation wurde der Mann für Tod erklärt. Eine Mordkommission der Polizei Bochum wurde eingerichtet.

Der Security-Mitarbeiter wurde von der Polizei vorläufig in Gewahrsam genommen.

