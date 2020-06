Kita Hoffnungsbaum :

Schon wieder?

Schlimmer Verdacht in Bochumer Kita.

In Bochum gibt es einen zweiten Verdacht auf einen sexuellen Übergriff

in der Kita Hoffnungsbaum.

Bereits ende Mai war eine Mitarbeiterin freigestellt worden.

Schon vor einer Woche soll ein weiterer Mitarbeiter der Kita

Hoffnungsbaum freigestellt worden sein.

Die Polizei Bochum ermittelt wegen Verdacht auf sexuellen Übergriff.

Dieses Mitglied des Kita-Teams steht im Verdacht ein Kind geküsst zu

haben.

Es sind nicht die ersten Fälle, wegen denen die Kita in der Öffentlichkeit

steht.

Erst im Februar dieses Jahres kam es in der Kita zu einem Übergriff einer

Erzieherin mit einem Fünfjährigen.

Eine Ohrfeige nach einem Streit brachte den Kindergarten in Bochum in

die Schlagzeilen.

Da fragt man sich doch nur eins:

Was geht denn hier ab?

Quelle: WDR