Von Donnerstag bis Sonntag viele Stars auf virtuellen Bühnen Nichts kann das Lebensgefühl ersetzen, das viele Menschen mit dem alljährlich vier Tage dauernden Festivalfeuerwerk "Bochum Total" verbinden. Dennoch haben die Macher des Kult-Musikfests in der Bochumer City Corona ein Schnippchen geschlagen und das "Cyber Total"-Festival ins Leben gerufen.

Dank treuer Partner wie dem Kulturbüro der Stadt Bochum und der Sparkasse Bochum und vieler anderer ist das Portal entstanden. Wie beim Festival in der Stadt wird es verschiedene - diesmal allerdings virtuelle - Bühnen geben, zwischen denen sich die "Besucher" bewegen können.

Mitmachen ist ganz einfach: Man schnappt sich ein leckeres Kaltgetränk, streamt auf Bildschirmen daheim oder auf Smartphones im Park und dreht auf. Die teilnehmenden Bands und Künstler sind glücklich, wieder Interaktion und Applaus zu spüren.

Ein Stück weit ist das mit der Streamingtechnik auf: https://cooltour.live/ sogar möglich. Außerdem können die Fans dort mit einer kleinen Spende ein schönes Zeichen setzen und echte Freundschaft beweisen.

Virtuelle Bühnen und live vom FiegeKino Open Air

Veranstalter Marcus Gloria: "Das erste Mal in 34 Jahren BochumTotal sollte es in diesem Jahr eine Elektrobühne und eine DJ-Bühne geben. Auch damit gehen wir nun dank eines Sponsors digital. Der Weg dafür wurde in den letzten Monaten bereitet. Jede Woche gab es bereits freitags und samstags auf der Strea-mingseite CooltourLive zwei Stunden elektronische Musik. Digital wird das Ganze nun auf zwei Streams an drei Tagen verteilt."

Live gestreamt wird zusätzlich täglich ab 20.20 Uhr von der Bühne des "Fiege-Kino-Open-Air".

Zeittafel

Donnerstag, 16. Juli

17.45 Uhr: Wir müssen reden

17.50 Uhr: Campus Ruhrcomer Festival Finale 2020 mit Rivers Between US, The Buggs, The Honeyclub, Threepwood'N'Strings. Special Guest: Tom Allan & The Strangest.

18 Uhr: Black Ice

19 Uhr: Polaar Techno, Kid be Kid20 Florence Besch

20 Uhr: Vinylverteidigung

20.20 Uhr: Toeppel Butera (live vom Kino-Open-Air)

21 Uhr: Chogori

22.22 Uhr: News from the Universe - Planetarium Bochum

23 Uhr: Stefan Erbe aus dem Planetarium

Freitag, 17. Juli

17 Uhr: Dash & Weird Wired

18 Uhr: Veronica Fusaro, Jason Pollux

19 Uhr: Generationzwei, Tiktaalik, Geister, Karsten Riedel

20 Uhr: Synthporn Brothers, Vinylverteidigung #2

20.20 Uhr: Rochel vs. Dr. Pun

21 Uhr: Die Zelten!, Dash & Weird Wired

23 Uhr: ATB - Under the Stars (Planetarium)

Samstag, 18. Juli

16 Uhr: Extinction Rebellion

16.15 Uhr: Lara Ley

17 Uhr: Unplaces live

17.30 Uhr: Felicitas Friedrich

18 Uhr: Kabawil Family Band, Black Ice, Polaar Techno

19 Uhr: Splaindor

19 Uhr: Bucket N Joints

20 Uhr: Kochkraft durch KMA, Kuult, Lyra's Legacy, Joscha

20.15 Uhr: Die Rockgören

20.20 Uhr: Wahnschaffe

21 Uhr: Words Beyond Borders

21.30 Uhr: Vinylverteidigung #3

22 Uhr: Atomic Neon

Sonntag, 19. Juli

16.15 Uhr: Franzi Rockzz

17 Uhr: Wahnschaffe

18 Uhr: Wir hatten was mit Björn

18.30 Uhr: Bochumer Symphoniker

19 Uhr: Present Paradox

20 Uhr: The Monotypes, IUMA

20.20 Uhr: May

21 Uhr: GiiRL, Nic Koray