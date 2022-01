Schon zum 15. Mal richtet Nachtkritik, das überregionale Theaterfeuilleton im Internet, sein virtuelles Theatertreffen aus. Zur Wahl stehen 36 Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Schauspielhaus ist gleich mit drei Inszenierungen im Rennen: „Das Gespenst der Normalität“, „Das neue Leben – Where do we go from here“ und „Ödipus, Herrscher“. Wer für seinen Favoriten abstimmen möchte, hat dazu noch bis Freitag, 28. Januar, Gelegenheit. Und nun heißt es: Daumen drücken!

Mit „Das neue Leben – Where do we go from here“ eröffnete das Haus an der Königsallee im September die laufende Spielzeit. Regisseur Christopher Rüping lässt sich dabei von Dante, aber auch von Meat Loaf und Britney Spears inspirieren – so hat man „Baby One More Time“ wirklich noch nie gehört. In dem Reigen um (unerfüllte) Liebe und die Folgen einer tödlichen Krankheit setzen Viviane De Muynck und Anna Drexler schauspielerische Akzente.

Fans eines eher performativen Theaters kommen auch bei „Das Gespenst der Normalität“ auf ihre Kosten. Dieser so verstörende wie faszinierende Szenenreigen, der die Spannung zwischen Anpassung und Individualität auslotet, stammt von der finnischen Autorin und Regisseurin Saara Turunen. Veronika Nickl stellt hier einmal mehr ihre schauspielerische Bandbreite unter Beweis.

Freunde zeitgemäßer Klassiker-Adaptionen werden an Johan Simons‘ Auslegung von „Ödipus, Herrscher“ des Sophokles Gefallen finden, in der das tragische Geschehen einen ganz anderen Ausgang nimmt als gewohnt. Die Schauspieler Elsie de Brauw, die auch an der Bühnenfassung mitgewirkt hat, Steven Scharf und Stefan Hunstein erfüllen den Stoff mit Leben.

Infos

- Wer seinem Favoriten die Stimme geben möchte, hat auf: nachtkritik.de die Gelegenheit dazu.

- „Das Gespenst der Normalität“ ist am Sonntag, 6. Februar, um 19 Uhr wieder in den Kammerspielen, Königsallee 15, zu sehen. Weitere Termine: Sonntag, 13. Februar, 19 Uhr; Dienstag, 1. März, 19.30 Uhr.

- Am Freitag, 11. Februar“ ist „Ödipus, Herrscher“ wieder im Großen Haus zu sehen. Weitere Termine: Sonntag, 27. Februar, 19 Uhr; Samstag, 5. März, 19.30 Uhr; Sonntag, 13. März, 19 Uhr. Zum letzten Mal in dieser Spielzeit steht die Inszenierung am Sonntag, 20. März, um 19 Uhr auf dem Spielplan.

- Wer „Das neue Leben. Where do weg o from here” erleben möchte, hat am Sonntag, 13. Februar, um 19 Uhr wieder die Möglichkeit dazu, und zwar im Großen Haus. Weitere Termine: Sonntag, 20. Februar, 19 Uhr; Mittwoch, 16. März, 19.30 Uhr; Donnerstag, 17. März, 19.30 Uhr.

- Weitere Informationen gibt es auf: schauspielhausbochum.de.

- Die Theaterkasse ist unter Tel.: 3333 5555 zu erreichen.