Geigenbau – das kunstvolle Handwerk hat in Bochum in der Werkstatt des Geigenbaumeisters Lukas Kehnen ganz zentral ein zu Hause. Gemeinsam mit VIGLis Wanderbühne gab er im Februar Einblick in sein Handwerk. Gedichte von Verena Liebers, Geigen- und Gitarrenklängen lockten zahlreiche Zuhörer. Aufgrund der Corona-Pandemie ist so ein Publikumsandrang in der Werkstatt nicht mehr zu bewältigen, aber das Künstlerteam war erneut kreativ und hat ein Hygienekonzept entwickelt. So ist eine Fortsetzung der Veranstaltungsreihe möglich, die im Rahmen des Stadtteilwettbewerbs 2020 von Bochum Marketing gefördert wird. Das niedrigschwellige kulturelle Angebot soll das vielfältige Angebot des Stadtteils bereichern. Die Szenische Lesung findet diesmal als Freiluftveranstaltung in der Christstraße statt. Dankenswerterweise hat die GLS-Bank ihren Parkplatz dafür zur Verfügung gestellt.

Geboten wird wieder eine halbe Stunde Poesie und Musik zum Entspannen und Lauschen. Verena Liebers stellt ihr neues Buch „Wolkenballett. Poesie der Begegnung“ vor. Da die Werkstatt diesmal nicht besichtigt werden kann, wird Lukas Kehnen den Geigenbau im Freien demonstrieren.

Die Sitzmöglichkeiten werden entsprechend der Abstandsregeln aufgebaut, das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist Pflicht, wo Abstände nicht eingehalten werden können. Die Sprecher arbeiten mit Mikrofonen, so dass eine verstärkte Aerosolbildung bei lautem Sprechen vermieden wird.

13.8./18:30 Uhr Christstraße 11, Bochum

Mitwirkende:

Verena Liebers (VIGLi), Biologin und Schriftstellerin, mit „VIGLis Wanderbühne“ (Lutz Kunert, Bernd Schmidt; Stephan Schlösser)

www.vigli.de