Bochum :

,,Kemnade in Flammen"- wenn auch ohne Flammen: Ich lese das beliebte Volksfest am See soll trotz Corona stattfinden. Live - Musik ja ,Feuerwerk aber wird es nicht geben . Am Volksfest halten die Veranstalter aber fest. Open - Air Familienfest an Pfingsten ?

( Quelle: Funke Medien.)

Pünktlich zum Pfingstende jedes Jahres verwandelt sich das Gelände seit 30 Jahren am Kemnadersee zu einem Kirmesparadies. Klar, kulturell spannend und erlebnisstark präsentiert sich diese Veranstaltung und macht einen Besuch in Bochum zu etwas ganz Besonderen. Aber aufgrund der Corona - Pandemie wird es doch wohl zu einer Absage kommen denke ich. Kemnade in Flammen , Bochum vom 21.Mai 2021 -24.Mai 2021 das sehe ich noch nicht.

Veranstalter halten am Volksfest fest.

Wie Veranstalter das bewerkstelligen wollen ist mir als Bochumerin ein Rätsel.

Flammende Frage eines Bürgerreporters an die Veranstalter .

Wie macht ihr das ?