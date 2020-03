Welches E-Drum-Set ist für Anfänger und Kinder geeignet?

Möchten Sie in die Musikwelt einsteigen oder Ihrem Kind einen leichten Einstieg ermöglichen, stehen Ihnen viele Optionen zur Auswahl. Oftmals ist es das Schlagzeug, das junge Herzen aufhüpfen lässt. Viele Eltern entscheiden sich mit einem E-Drum Set zu starten. Dieses bietet im Vergleich zu einem akustischen Modell einige Vorteile. Doch welches E-Drum-Set ist für Ihre Kinder und Ihre Umstände geeignet? Nachfolgend eine kleine Hilfestellung für Sie.

Wieso ein E-Drum-Set? Unterschiede zum A-Drum

Profis und Fortgeschrittene empfehlen in der Regel das Spielen und Üben auf einem A-Drum, einem akustischen Schlagzeug. Hierbei handelt es sich um das typische Modell aus Becken, Trommelfellen und richtigen Trommeln. Damit wird der unvergleichliche Klang erzielt.

So vorteilhaft A-Drums im Klang sind, desto größer ist jedoch auch die Lautstärke. Besonders in Reihen- und Mehrfamilienhäusern mit mehreren Mietern, kann sich dies störend auf die Nachbarn auswirken – vor allen Dingen, wenn Kinder und Neulinge noch in der Anfangsphase stecken.

Um möglichen Problemen aus dem Weg zu gehen und sich dennoch am Schlagzeug austoben zu können, ist ein E-Drum-Set für Anfänger empfehlenswert.

Das elektronische Schlagzeug besteht aus anderen Materialien und verfügt über zahlreiche Funktionen, die das ungestörte Üben einfacher machen. So können Sie die Lautstärke verändern, Übungslieder abspielen, ein Metronom laufen lassen oder auch per Kopfhörer ganz allein den Klängen lauschen.

Allerdings kann auch bei E-Drums ein Trittschall entstehen. Mit bestimmten Teppichen oder einem Trittschallpodest wird dieser eingedämmt, sodass die unteren Mieter nicht gestört werden.

Welches E-Drum-Set für Anfänger? Worauf sollte ich beim Kauf achten?

Auf der Suche nach dem passenden E-Drum Set bietet sich für Einsteiger und Kinder auch hier ein breites Sortiment von bekannten Marken wie Yamaha und Roland, sowie von No-Name Marken. Ein Vergleich der Hersteller und Modelle ist daher sehr zu empfehlen.

Um dem Feeling eines akustischen Schlagzeugs nahezukommen, achten Sie auf relativ große Schlagflächen und orientieren Sie sich bei dem Aufbau des E-Drum-Sets an den A-Drums. Das betrifft in erster Linie die einzelnen Abstände zwischen Trommeln und Becken.

Interessant gestalten sich E-Drum-Sets, die mit dem Einsteiger und seinem Können „mitwachsen“. Je nach Modell kann das Set weiter mit größeren Pads zu einem professionellen E-Drum ausgebaut werden.

Um beim Thema der geringen Lautstärke punkten zu können, empfehlen sich Sets mit Mesh-Heads. Diese sind beim Spielen leiser als vergleichsweise Gummi-Pads. Allerdings sind diese eher bei Geräten der Mittel- und Oberklasse zu finden. Einsteiger-Sets bieten in der Regel Gummi-Pads an.



E-Drum-Set vom Discounter?



Modelle renommierter Marken und Hersteller sind recht preisintensiv. Für ein Anfänger Set brauchen Sie sich jedoch nicht unbedingt in große Unkosten stürzen. Deutlich günstigere Modelle finden Sie sogar bei bekannten Discountern direkt in der Nähe.

Hier könnte das Sheffield E-Drum-Set das richtige Modell für Anfänger und Kinder sein. Es handelt sich bei dem Produkt um eine kompakte Anlage, die mit vielen Funktionen ausgestattet ist. Sie können zwischen 10 Soundeinstellungen (Jazz, Salsa, HipHop etc.) wählen. Ebenso sind verschiedene Demoversionen vorhanden. Auch im Klang konnte das Modell in den verschiedenen Soundeinstellungen bereits überzeugen.

Des Weiteren ist das Modell mit verschiedenen Anschlüssen, wie z.B. MIDI OUT, AUX In, Kopfhörer-Ausgang versehen. Das Sheffield E-Drum-Set ist bei Lidl erhältlich. Meiner Meinung nach das beste Einsteigermodell.