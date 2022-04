Die Sparkasse Bochum und der Veranstalter des Sparkassen-Giro haben gemeinsam entschieden, das SparkassenGiro nicht weiter fortzuführen. die Veranstaltung fand regelmäßig am zweiten Wochenende nach Beendigung der Tour de France statt und dauerte von Samstag auf Sonntag. Die kurvenreiche Runde war 14,6 km lang ,der zu befahrende Höhenunterschied 170m.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Die Profiteams befuhren die Route 12-mal.

Das Jedermann-Rennen und Steherrennen erfreute sich auch großer Beliebtheit.

Nun also ade:

Nach Corona bedingten Ausfällen in den letzten beiden Jahren heißt es jetzt die gestiegenen Anforderungen an Sicherheitsmaßnahmen - für ein derartiges Sportevent mit Volksfestcharakter- hätten den Aufwand und die damit verbundenen Kosten enorm in die Höhe getrieben.

Die Kosten nicht tragbar...