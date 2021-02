Die Virus -Mutationen machen sich nun auch in Bochum breit. seit dem Wochenende (21.2) haben sich die Zahlen in Bochum verdoppelt. Insgesamt sind Dienstag (23.2) 42 Bochumerinnen und Bochumer mit der Virus -Mutation infiziert. Außerdem wird bei 15 weiteren Patienten geprüft, ob sie auch an einer Mutation des Corona-Virus erkrankt sind. Es gibt auch 3 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Zwei Männer verstarben an Corona eine Bochumerin mit Corona.

Quelle:

Radio Bochum