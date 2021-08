Das esse ich am liebsten:

Käse, Gemüse, Gemüse, Gemüse und Schnitzel .

Ich Koche kreativ alles fliegt sozusagen nach Lust und Laune in Töpfe ,Pfanne oder Backofen.

Was für ein Koch ich bin:

Ich koche weil der Gatte gerne isst.

Ich auch....

Ich koche aus Freude.

Ich koche immer im Voraus.

Für mich ist nicht nur das Essen wichtig ,ein gedeckter Tisch muss stets ansprechen.

Ich liebe Tisch Deko auch bei einer Erbsensuppe.

Ich liebe es wenn wir Gäste haben und den Abend unter ein Motto stellen.

Spanisch, Französisch usw. Deko, Speisen, Getränke und Musik alles muss passen.

Italienischer Wein zum Spanischen Abend geht überhaupt nicht.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky



Ich bin ein kreativer Koch und meine Rezepte und Gewürzmischungen befinden sich nur in meinem Kopf.

Aber keine Sorge meine Gäste leben nicht gefährlich.

Ich schwenke die Pfanne wie Tim Mälzer das sagen zumindest die Leute die mir beim Kochen über die Schulter schauen.

Ich Koche nur ohne:

Kochbücher liegen mir nicht. Ich koche Alltagsrezepte, die den Hunger stillen und schmecken. Saisonal abgestimmt, kreativ umgesetzt. Ich habe aber auch eine süße Seite der Fleischfan braucht mal Zucker.

Ich koche stets im voraus um Zeiten zu füllen in denen ich null Bock auf Kochen habe - oder weil ich gerne eine blitzsaubere Küche habe - als stände sie in einer Ausstellung.

Diese Zutaten benutze ich am meisten.

Salate aller Art, Karotten, Tomaten, Pilze Gurken alles außer Zucchini.

Knoblauch, Peperoni, Zwiebeln und Gouda und das sogar gerieben auf Spagetti ala Gudrun.

Maggi Hot das heißt extrascharf und Peperoni müssen immer im Haus sein.

Diese Lebensmittel kommen mir nicht in die Tüte.

Möglichst wenig Konserven, Fleisch mit Haltbarkeitsstufe 1 und 2. Ab 3 kann man mit mir reden.

Das koche ich, wenn es schnell gehen muss:

Gefrierschrank auf und alles ist vielfach da. Rouladen, Gulaschtöpfchen extra scharf, Nudelgerichte usw.

Das koche ich bei Zeit und Lust.

Alte Familienrezepte die ich vor Jahren aufgebrezelt (verfeinert habe) und die es auch schon in den Hauseigenen Klartext -Verlag geschafft haben.

So das war es. Die LK Couch stand heute in der Küche und jetzt habe ich fertig. Mahlzeit...