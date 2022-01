Unfassbares Leid darf nicht vergessen werden:

Zum Internationalen Holocaust-Gedenktag findet in Bochum am Donnerstag (27.1.22) eine Mahnwache statt. Das Bochumer "Bündnis gegen Rechts" und das Kollektiv "non a Parole" rufen gemeinsam dazu auf. Die Kundgebung beginnt um 15 Uhr auf dem Husemannplatz in der Bochumer City.

Quelle: Radio Bochum

