Heute morgen um 7 Uhr hörte ich in den Nachrichten, dass das Affenhaus im Krefelder Zoo gebrannt hat. Alle Tiere seien verbrannt. Welch schreckliche Nachricht am Morgen des ersten Tages im neuen Jahr. Die armen Tiere. Tröstlich: „ Das Gehege der Menschenaffen sei gerettet“ wurde berichtet.

Aus den Abendnachrichten wurde das richtiggestellt. Auch die Gorillas sind verbrannt.

In Erinnerung zeige ich Euch wehmütig meine wenigen Fotos.

Ich bin sehr traurig.