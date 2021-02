Im Stadtspiegel steht, wer heiratet, welche Ausstellung stattfindet, wo es freie Wohnungen gibt oder womit sich unsere Bezirksvertretung beschäftigt. Der Stadtspiegel ist für viele ein gern genutztes kostenloses Angebot, interessante Artikel zu lesen und sich über Angebote des Einzelhandels zu informieren.

Derzeit sorgt ein kleines Team an Mediaberatern, Fotografen und Redaktion zweimal wöchentlich für viel Lesestoff rund um die Hellwegstadt und interessante Themen auf den Sonderseiten. Der Stadtspiegel Wattenscheid ist nicht nur die Zeitung, die in fast jeden Haushalt kommt, sondern auch das richtige Medium, um die Werbebotschaft der Gewerbetreibenden an ihre Kunden heranzutragen. Immer mittwochs und samstags wird die gedruckte Zeitung mit einer Auflage von 38.300 Exemplaren in die Briefkästen gesteckt. Seit einiger Zeit können Leser Nachrichten aus Wattenscheid auch im E-Paper lesen.