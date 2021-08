Kurzinfo:

Die Corona Lage in Bochum hat sich weiter verschärft. Der Inzidenzwert ist nicht nur erheblich gestiegen ,er liegt am Freitag (13.08) auch acht Tage in Folge über dem Grenzwert 35. (59,8) Damit gelten in Bochum in zwei Tagen schon die Corona-Regeln der Inzidenzstufe 2.

Quelle:

Radio Bochum

Näheres unter:

https://www.bochum.de>Corona

http://www.radiobochum.de