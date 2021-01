Mit dem Ende der Pflanzperiode am 31. März wird Bochum um 700 Bäume reicher sein, darunter Linden, Mehlbeeren, Blumeneschen und Traubeneichen. So erhält unter anderem die Stiepeler Straße in Bochum-Süd 53 Bäume, Bochum-Mitte Am Mühlenbach / Zillertalstraße 20 Bäume, die Bahnhofstraße in Wattenscheid 37 Bäume und die Sportanlage zum Schultenhof in Bochum-Mitte 14 Bäume.

Pressestelle: Stadt Bochum