Eigentlich sollte die Gartengruppe im Seniorenbüro Mitte bereits im Frühjahr dieses Jahres erstmals zusammenkommen, aber die Pandemie machte dem Team der Einrichtung und Gartentherapeut Andreas Grande, der das Projekt begleitet, einen Strich durch die Rechnung. Ende Juni konnte dann doch noch mit der Arbeit begonnen werden.



"Immerhin lassen sich Spinat, Knoblauch und Feldsalat auch jetzt noch anpflanzen", erklärt Andreas Grande. Zu diesem Zweck wurde ein Hochbeet gebaut. Noch bis Oktober sind Interessierte aus ganz Bochum willkommen, um im Garten des Albert-Schmidt-Hauses zu arbeiten, Boule zu spielen oder einfach Zeit an der frischen Luft zu verbringen. In erster Linie richtet sich das Angebot an Menschen ab 55 Jahren, aber auch Jüngere können dabei sein. Eine leichte Demenz ist kein Hinderungsgrund. "Bei schlechtem Wetter kann auf einen unserer Räume ausgewichen werden", erklärt Christine Drüke vom Seniorenbüro, "denn auch dort können die Teilnehmer nach Herzenslust fachsimpeln. Bei Bedarf stellen wir auch einen Raum zur Verfügung, wenn sich die Gruppe über den Oktober hinaus treffen möchte, zum Beispiel, um sich über die Garten-Biographien der einzelnen auszutauschen." Im nächsten Jahr ist eine Neuauflage der Gruppe im Garten möglich. "Schließlich soll unser Projekt den Anstoß für eine spätere Nutzung des Gartens geben", wie Andreas Grande erklärt.

Infos

- Die Gartengruppe trifft sich noch bis Oktober donnerstags von 10 bis 12 Uhr im Albert-Schmidt-Haus, Heuversstraße 2.

- Eine Anmeldung unter Tel.: 97 61 92 68 ist erforderlich.