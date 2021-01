Die nächste Bürgerstunde mit OB Thomas Eiskirch findet am Mittwoch, 20. Januar, von 16.30 bis 18.30 Uhr, statt. Ihr habt Gelegenheit euch telefonisch mit ihm auszutauschen.

Wer Interesse an einem Termin hat, kann sich mit seinem Themenwunsch unter der kostenfreien Rufnummer 0800 4477700 oder per E-Mail an buergerstunde@bochum.de anmelden. #bochum