„Das Hallenfreibad in Höntrop ist von seiner Lage her eines der attraktivsten Schwimmbäder in der Region. Wir bekennen uns dazu. Und dass natürlich auch nach der Wahl“, sagt Hans-Josef Winkler, Fraktionsvorsitzender der Bezirksfraktion der UWG: Freie Bürger in Wattenscheid.

Aus diesem Grund veranstaltet die UWG: Freie Bürger am Montag, 24. August, von 16 bis 18 Uhr, eine Solidaritätsveranstaltung, die vor allem der Information zum Sachstand dient. „Wir laden alle Menschen dazu ein, mit uns darüber zu reden, inwieweit sich der Neubau gestalten soll. „Die derzeit favorisierte Variante 3 muss unserer festen Überzeugung nach um folgende Punkte ergänzt werden: Das bestehende Freibadbecken bleibt erhalten. Ein Teil wird zu einem Nichtschwimmbereich umgebaut. Das Sprungbecken und der Sprungturm bleiben Bestandteil der Anlage. Denkbar wäre, dass im unteren Bereich (Alter Eingang) ein Sport-Spielbereich eingerichtet würde, z. B. mit einem Beachvolleyballfeld und Kinderspielgeräten.“

„Durch die in den vergangenen Jahren heißen Sommer wurde noch einmal deutlich, wie notwendig es ist, nutzbare Freibäder zu haben. Freibäder bieten die Möglichkeit der Freizeitgestaltung und Erholung für alle Altersgruppen und Familien. Sie sind ein Teil der öffentlichen Daseinsfürsorge, ein sozialer Ort des Austausches, des Sports und Erholung und somit ein wichtiger Teil der Stadtkultur. Sich kostengünstig abzukühlen und zu erholen erhöht die Lebensqualität für viele Menschen in Wattenscheid und Umgebung.“ Das dieses zu sozialverträglichen Eintrittspreisen möglich sein muss, sei dabei von herausragender Bedeutung.

Die Darstellung der Varianten zur Neugestaltung des Hallenfreibades Höntrop im Ausschuss für Sport und Freizeit vom 15.05.2020 findet sich hier: https://session.bochum.de/bi/to0040.asp?__ksinr=12843&toselect=204541