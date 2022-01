FDP-Abgeordneter Olaf in der Beek übernimmt Patenschaft für politischen Gefangenen aus Belarus.

Der Bochumer FDP-Bundestagsabgeordnete Olaf in der Beek übernimmt im Rahmen einer Solidaritätskampagne der deutsch-schweizerischen Nichtregierungsorganisation Liberico eine Patenschaft für den belarussischen Oppositionellen Siarhei Kapanets.

Für den Bochumer Liberalen ist klar: "Das Einstehen für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte darf nicht mit Haft bestraft werden. Weil Siarhei Kapanets friedlich seine freie Meinung über die Präsidentschaftswahlen in Belarus geäußert hat, wurde er unter dem Vorwand der 'Organisation von Unruhen' sowie 'Organisation und Vorbereitung von Aktionen, die die öffentliche Ordnung grob verletzen, oder aktiver Teilnahme daran' zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt."

"Als Demokrat stehe ich an der Seite von Siarhei Kapanets und der belarussischen Demokratiebewegung. Ich fordere die Freilassung von Siarhei Kapanets und aller anderen zu Unrecht Inhaftierten in Belarus", so in der Beek.

Der Freie Demokrat wolle "diese Patenschaft nutzen, um in der internationalen Öffentlichkeit auf den Fall Kapanets aufmerksam zu machen und für ihn das Wort zu ergreifen." Siarhei Kapanets war am 11. August 2020 verhaftet worden.