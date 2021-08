Am Montag den 30. August 2021 findet im Konferenzgebäude der Hochschule für Gesundheit in Bochum, Gesundheitscampus 6 in 44801 Bochum, von 9:00 bis 16:00 Uhr eine offene Impf-Aktion gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 statt. Anmeldungen sind nicht nötig. Eine zweite Impf-Aktion ist vier Wochen später am Montag den 27. September 2021 geplant. Interessierte nutzen bitte den Gebäudeeingang Gesundheitscampus 6, Eingang Foyer (vorne) oder Atrium (hinten) und folgen der Beschilderung.

Die mobile Impf-Aktion wird durch das Impfzentrum Bochum durchgeführt. Es werden alle zugelassenen Impfstoffe verimpft. Das Impfteam berät vor Ort in einem Aufklärungsgespräch, welches Präparat individuell am besten geeignet ist.

Das Impfangebot richtet sich besonders an alle Studierenden und Studieninteressierte aus Bochum beziehungsweise an Bochumer Hochschulen, steht aber auch der Wohnbevölkerung sowie Beschäftigten offen.

"Der Start des Wintersemesters steht uns kurz bevor und wir möchten, dass so viele Veranstaltungen wie möglich in Präsenz stattfinden können. Das ist nach derzeitigem Stand vor allem durch die drei G Regelung möglich: Zugang zur Hochschule haben dann nur Geimpfte, Genesene oder Getestete. Eine möglichst hohe Impfquote unter den Studierenden ist dafür ein wichtiger Faktor. Ich möchte daher an alle aktuellen und zukünftigen Studierenden appellieren, die Chance wahrzunehmen und sich impfen zu lassen", erklärte Prof. Dr. Christian Timmreck, Präsident der Hochschule für Gesundheit in Bochum.

Es werden an beiden Terminen sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen vorgenommen. Wobei bei Erstimpfungen am 27. August 2021 die Zweitimpfung über den Hausarzt organisiert werden muss. Schwangere können nur bei Vorlage eines fachärztlichen Attests geimpft werden. Genesene können nach vier Wochen geimpft werden, sofern die Covid-19-Erkrankung symptomlos verlaufen ist; sonst erst nach sechs bis zehn Monaten. Heranwachsende unter 16 Jahren können nicht in der mobilen Impfstation geimpft werden und wenden sich bitte an das Bochumer Impfzentrum (0234 910-5555).

Wer sich impfen lassen möchte, kann spontan vorbeikommen. Interessierte müssen ihren Personalausweis oder ihre ID-Karte sowie etwas Zeit mitbringen. Ein Impfpass und eine Krankenversicherungskarte sind nicht zwingend notwendig. Aufklärungs- und Einwilligungsblätter werden vor Ort ausgefüllt.

Informationen zu Anreise und Parkmöglichkeiten auf dem Gesundheitscampus gibt es unter: https://www.hs-gesundheit.de/anfahrt