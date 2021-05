173 Absolvent*innen hat das Department für Angewandte Gesundheitswissenschaften der Hochschule für Gesundheit in Bochum am 23. April 2021 im Rahmen einer Online-Veranstaltung feierlich verabschiedet.

Ihr Bachelor-Studium der Ergotherapie (35), Hebammenkunde (18), Logopädie (27) und Physiotherapie (46) sowie ihr Master-Studium Evidence-based Health Care (3) schlossen zum Wintersemester 2020/2021 insgesamt 129 Studierende ab. Aus dem Sommersemester 2020 kamen 44 Studierende aus der Ergotherapie (4), Hebammenkunde (13), Logopädie (7), Physiotherapie (10) und Evidence-based Health Care (10) hinzu, die nun ihr Bachelor- oder Masterstudium an der Hochschule für Gesundheit erfolgreich beendet haben.

Prof. Dr. Annette Bernloehr, Dekanin des Departments für Angewandte Gesundheitswissenschaften, gratulierte den Absolventinnen und Absolventen herzlich im Namen des Departments. „Sie sind diejenigen, die in der Zeit der Corona-Pandemie und somit unter besonders schwierigen Rahmenbedingungen ihren Abschluss gemacht haben. Wir sehen mit Freude und auch einem gewissen Stolz, dass sie trotz dieser Bedingungen, sowohl in ihren Praxiseinsätzen, als auch in den Lehr- und Lernsituation an unserer Hochschule, so zielstrebig und erfolgreich ihren Abschluss gemacht haben. Wir hoffen, dass Ihnen diese Zielstrebigkeit erhalten bleibt und wünschen Ihnen weiter viel Erfolg“, sagte die Dekanin in ihrem Grußwort. Darüber hinaus brachte Annette Bernloehr ihren Wunsch zum Ausdruck, dass sie auch weiterhin in Studium, Forschung oder als Alumni den Kontakt zur Hochschule halten, damit „wir alle gemeinsam weiter daran arbeiten können, dass sich die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung verbessert“.