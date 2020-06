Die Zentrale Studienberatung (ZSB) der Hochschule für Gesundheit (hsg Bochum) steht Studieninteressierten auch in der Zeit der COVID-19-Pandemie für Fragen und Beratungen zur Verfügung.

„Wir beantworten alle Fragen rund um das Studienangebot der hsg Bochum, die Studienvoraussetzungen und die Bewerbung weiterhin gerne und sind per E-Mail und Telefon (0234-777 27 399) erreichbar. Außerdem vergeben wir individuelle Termine für telefonische Beratungen oder Videochats per Zoom“, führte Claudia Herm die Erreichbarkeit der ZSB auf. Die ZSB-Leiterin wies weiterhin auf die neue digitale Sprechstunde hin, die immer montags von 10.00 bis 12.00 Uhr und donnerstags von 14.00 bis 16.00 Uhr über eine Videochat-Plattform angeboten wird. Herm: „Hier bitten wir um eine Voranmeldung über unsere Website. Pro Gespräch stehen immer 20 Minuten zur Verfügung.“

Zudem gibt es digitale Sonderveranstaltungen, wie zum Beispiel den ‚Langen Abend der Studienberatung‘, der am 25. Juni 2020 von 16.00 bis 20.00 Uhr per Zoom-Videokonferenz stattfinden wird. In einem Gruppenchat wird die ZSB an dem Tag jeweils um 16.30 und 17.30 Uhr einen Kurzvortrag über das hsg-Studienangebot und die Bewerbung halten und den Rest der Zeit für Fragen rund um das Studium an der hsg Bochum zur Verfügung stehen.

Fragen zum Bewerbungsverfahren und zu den Studienvoraussetzungen beantwortet die ZSB auch nochmal am 7. Juli 2020 von 11.00 bis 13.00 Uhr im Videochat.

Am 1. Juli 2020 von 10.00 bis 12.00 Uhr ist ein Videochat für internationale Bewerber*innen geplant, in dem Fragen zum Studium an der hsg Bochum von Interessierten mit einem ausländischen Schul- oder Studienabschluss beantwortet werden sollen.

„Gerne können sich auch Lehrer*innen oder andere Multiplikator*innen an uns wenden, um individuell digitale Formate mit uns abzustimmen“, ergänzte Claudia Herm.

Für einige Studiengänge der hsg Bochum können sich Studieninteressierte bereits bewerben. Informieren Sie sich jetzt auf der hsg-Homepage!