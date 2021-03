Immer mehr breitet sich die britische Mutante in Bochum aus. Fast ein Drittel aller aktiven Corona -Fälle in der Stadt sind mittlerweile mit der britischen Variante infiziert. Von über 300 aktiven Corona Fällen in Bochum sind 121 aktuell an der britischen Mutante erkrankt am Montag waren es noch 90. 24 Corona - Neuinfektionen sind binnen 24 Stunden bestätigt.

Neue Todesopfer gab es nicht. 57 Bochumerinnen und Bochumer werden zur Zeit in einer Klinik behandelt davon 18 intensiv.

Quelle :

Radio Bochum