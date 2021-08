Die Bochumer-Corona-Inzidenz hat seit Donnerstag (12.08) einen Sprung nach oben gemacht. Nachdem am Donnerstag überraschend eine Inzidenz von 44,9 gemeldet wurde liegt sie am Freitag (13.08) bei 59,6 .Nach Angaben der Stadt Bochum kam es am 12.08 zu einem Übermittlungsfehler der Corona-Daten. Mittlerweile hat das RKI die fehlenden Daten bekommen und einberechnet.

Quelle:

Radio Bochum