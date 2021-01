Corona-Impfungen erstmal vergeben!

Für das Impfzentrum im RuhrCongress gibt es aktuell erstmal keine Termine mehr. Das hat uns die Hotline des Patientenservices für Nordrhein-Westfalen bestätigt. Es lohnt sich für euch aktuell nicht beim Patientenservice anzurufen oder online einen Termin zu machen. Ihr bekommt gerade keinen. Das liegt daran, dass alle Termine für den aktuell verfügbaren Impfstoff vergeben sind. Von der Kassenärztlichen Vereinigung heißt es aber, dass schon am Mittwochmorgen wieder neue Termine freigeschaltet werden. Wie viele das sein werden, entscheidet sich aber erst heute Abend. In der ersten Runde sind alle über 80-jährigen Bochumerinnen und Bochumer impfberechtigt. Sie können seit Montag (25.01.) Termine für ihre Impfungen machen. Der Impfstart im RuhrCongress ist am 08. Februar.

Terminvergabe für Impfungen mit Problemen

Seit Montag können alle über 80-jährigen ihre Termine für die Corona-Impfungen vereinbaren. Die Anrufe und Zugriffszahlen auf die Internetseite waren aber zum Start am Montag so hoch, dass es laut der Kassenärztlicher Vereinigung zu deutlichen Verzögerungen kam. Das gilt sowohl für die telefonische Terminvereinbarung wie auch die Terminbuchung über die Internetseite. Auch auf Terminbestätigungen per Mail musste man länger warten. Grundsätzlich werden alle, die nicht zur Gruppe der über 80jährigen gehören, außerdem gebeten erst dann anzurufen, wenn sie auch dran sind. Außerdem sollte die Anmelde-Hotline nicht für allgemeine Fragen zur Corona-Impfung genutzt werden.

Quelle: Radio Bochum