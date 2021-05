Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 6.714 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen des RKI von Sonntagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.11 Uhr wiedergeben.

Deutschlandweit wurden nach RKI-Angaben innerhalb von 24 Stunden 82 neue Todesfälle verzeichnet. Am Sonntag vor einer Woche hatte das RKI 8.500 Corona-Neuinfektionen und 71 Tote gemeldet. Am Vortag, also Samstag, waren es 7082 Neuinfektionen und 170 Todesfälle binnen 24 Stunden gewesen.

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz geht seit etwa drei Wochen kontinuierlich zurück.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am heutigen Sonntagmorgen bundesweit bei 64,5. Am Vortag hatte das RKI die Sieben-Tage-Inzidenz mit 66,8 angegeben, am Sonntag vergangener Woche mit 83,1

Den bisherigen Höchststand in der dritten Welle hatte die bundesweite Inzidenz am 26. April mit 169,3 erreicht. Der bisher höchste Inzidenz-Wert hatte bei 197,6 am 22. Dezember vergangenen Jahres gelegen.

Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Fälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie liegt nach Angaben des RKI mittlerweile bei 3.648.958 Die Zahl der insgesamt registrierten Todesfälle stieg auf 87.380. Die Anzahl der von einer Covid-19-Erkrankung Genesenen bezifferte das RKI auf mehr als 3,3 Millionen. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntag (23.05.2021) bei 0,87. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 87 weitere Menschen anstecken.

Quelle: RKI/Nachrichtenportale