RIP.

In Bochum ist eine weitere Person im Zusammenhang mit Corona verstorben. Auch die Corona-Zahlen gehen weiter in die höhe. Die Zahl der Todesfälle ist nun in unserer Stadt auf 249 gestiegen. Unsere Inzidenz liegt bei 136,4 .Infiziert sind in Bochum nachweislich 829 Menschen .Davon liegen 52 in den Krankenhäusern und 14 sogar auf den Intensivstationen.

Quelle:

Stadt Bochum