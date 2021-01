In neun Pflegeeinrichtungen wurde schon geimpft.

Seit nun über einer Woche werden die ersten Bochumer und Bochumerinnen in den Senioren- und Pflegeheimen bei uns in Bochum geimpft. Insgesamt 9 Einrichtungen konnten ihre ersten Bewohner impfen, 24 weitere Pflegeeinrichtungen haben außerdem Termine beantragt, um mit den Impfungen zu starten. Auch Teile des Pflegepersonals auf den Intensivstationen des Sankt-Josef-Hospitals am Stadtpark wurden in der letzten Woche bereits geimpft.

Impfstart im Impfzentrum unklar

Seit Dezember ist auch das Bochumer Impfzentrum im Ruhrcongress startklar. Wann genau die Impfungen dort starten können steht aber noch nicht fest. Momentan fehle noch die Information wann und wie viel Impfstoff zur Verfügung steht, das hat Sebastian Kopietz, Leiter des Bochumer Krisenstabs im Gespräch mit Radio Bochum gesagt.

Quelle: Radio Bochum