Kurz-Info:

Die Stadt hat am Sonntag 59 weitere bestätigte neue Fälle gemeldet, am Samstag waren es 107 neue Fälle. Aktuell sind 1411 Bochumerinnen und Bochumer nachweislich mit dem Virus infiziert. 152 davon werden im Krankenhaus behandelt, 30 von ihnen auf der Intensivstation. 21 der Intensivpatienten werden zurzeit künstlich beatmet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 214,9. Am Freitag war die 200er-Schwelle mit 221,9 erstmals überschritten worden.

Quelle: Radio Bochum