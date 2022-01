LÖWE:

23.7.-23.8.

Seit wie vielen Jahren wartest du darauf, endlich Erfüllung zu finden? 2022 führt Jupiter Regie und deine Bestimmung wird sich endlich erfüllen. Du bist der Star in diesem Jahr auf sämtlichen Bühnen des Lebens. Mach etwas daraus.

Liebe:

So intensive Zeiten in Sachen Liebe hast du schon lange nicht erlebt-eventuell noch nie.2022 als vielschichtiger Mensch mit zahlreichen Talenten gesegnet wirst du viele Momente des Glücks ,der Erfüllung erleben. Vergiss nicht dich selbst zu lieben das ist ganz besonders wichtig.

Job:

Jupiter weckt deine kommunikative und extrovertierte Lebensplanung. Wichtige Orientierungmarke ist dabei dein kreatives Potential. Routinearbeiten liegen dir nicht da verkümmert dein Talent und dein Selbstwertgefühl leidet. Hier und da ein paar Kompromisse ansonsten schaue dich nach einem anderen Betätigungsfeld um.

Du schaffst das.