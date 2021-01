Nach Auskunft der Stadt Bochum gibt es erneut zwei weitere Todesfälle mit dem Corona-Virus. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, starben zwei 80-jährige Frauen zwar nicht an, aber mit dem Virus. Aktuell sind 1.050 Menschen nachweislich mit Corona infiziert, das sind 191 weniger, als gestern. In den Krankenhäusern liegen momentan 186 mit dem Corona-Virus infizierte Bochumerinnen und Bochumer. 39 davon auf der Intensivstation. 21 von ihnen werden künstlich beatmet.

Die Inzidenzzahl ist von 114,2 auf 111,7 gesunken.



Die Fallzahlen für Bochum / Einwohnerzahl: 372.193:

Fälle

8.447(+113)

Genesen

7.301(+302)

Verstorben

96(+2)

Aktiv

1.050(-191)

Im Krankenhaus

186(-9)

Intensiv

39(+/-0)

Inzidenzwert der letzten 7 Tage

pro 100.000 EW

111,7(-2,5)

Quelle: Stadt Bochum