In Bochum sind drei weitere Personen in Zusammenhang mit Corona verstorben. Eine 79-jährige Frau und ein 86-jähriger Mann sind an Corona verstorben. Sie litten beide unter Vorerkrankungen. Ein 77-jähriger Bochumer ist dagegen mit Corona verstorben. Er war an Corona erkrankt, ist aber einer anderen Krankheit erlegen.

Tagesaktuelle Zahlen

Corona-Pandemie (Stand 27. Januar 2021, 14 Uhr)

Aktuell Infiziert:

546 (-6)

Infektionen gesamt:

9.623 (+59)

Verstorbene

124 ( +3)

stationäre Behandlung:

116 (-8)

davon Intensiv:

31 (+/-0)

7-Tage-Inzidenz

89,4 (-9,4)

Impfungen:

10.387 (+92)

davon 2. Corona-Schutzimpfungen: 1.302 (+82)

Quelle: Gesundheitsamt Bochum