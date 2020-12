Am vergangenen Sonntag läutete der erste Advent die Vorweihnachtszeit ein. Leider kam es gleich am ersten Adventssonntag auch zu einem dramatischen Brand, der deutlich macht, dass diese besinnliche Zeit auch mit zusätzlichen Risiken verbunden sein kann.



Wie schnell aus gemütlichem Kerzenschein ein verheerender Wohnungsbrand werden kann, hat der Brand in der Sudholzstraße in Höntrop gezeigt, bei dem die Bewohnerin verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war eine umgefallene Kerze einer Weihnachtspyramide die Ursache für das Feuer. Um solche Brände nach Möglichkeit zu verhindern, einige wichtige Hinweise für eine sichere Weihnachtszeit:

Brennende Kerzen

🕯 immer für einen sicheren Stand sorgen

🕯 niemals unbeaufsichtigt lassen

🕯 nicht mit Kindern oder Tieren alleine lassen

🕯 nur in ausreichendem Abstand zu brennbaren Gegenständen aufstellen

Adventsgestecke und Weihnachtsdekoration



🎄 Adventsgestecke auf eine nicht brennbare, feste Unterlage stellen

🎄 Achten Sie darauf, dass keine Dekorationen oder Zweige in die Flammen geraten können

🎄 Entfernen Sie regelmäßig die trockenen Zweige von den Gestecken

🎄 Befestigen Sie die Kerzen mit nicht brennbaren Kerzenhaltern

🎄 Tauschen Sie die Kerzen rechtzeitig aus; lassen sie sie nicht zu tief herabbrennen

🚒 Und wenn es doch zu einem Brand kommt: Umgehend die Feuerwehr über Notruf 112 alarmieren.



Feuerwehr Bochum