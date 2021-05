Hier sind sie wieder die tagesaktuellen Zahlen In Bochum.

Stand:

23.Mai 2021

Aktuell infiziert:

565 (-31)

Insgesamt:

15.680 (+21)

Verstorben:

233 (+/-0)

7-Tage-Inzidenz:

89,2 (+0,8)

Impfungen:

212.281 (+1.917)

Quelle: Gesundheitsamt Bochum

Anmerkung:

Irgendwie hat man in Bochum das Gefühl als wollten die Zahlen nicht so recht herunter.

Wenn wir uns anderswo umsehen scheint es merklich schneller zu gehen.