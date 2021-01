In Bochum haben sich wieder 76 Menschen nachweislich mit Corona infiziert. Das hat eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag (07.01.) bestätigt. Damit sind 1.008 Menschen in Bochum infiziert. Das sind 42 weniger als Mittwoch (06.01.). 182 Bochumerinnen und Bochumer liegen im Krankenhaus. Davon werden 34 intensivmedizinisch betreut (20 mit Beatmung, 14 ohne Beatmung).

Zwei weitere Corona-Tote

Die Stadt hat heute außerdem zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Eine 87-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann sind mit Corona, aber wegen einer anderen Ursache verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken, auf 93,2. Diese niedrige Inzidenz ist aber trügerisch. Wir müssen davon ausgehen, dass der Wert in der nächsten Woche wieder deutlich steigt, weil über Weihnachten nicht so viel getestet worden ist. Insgesamt sind jetzt 2.767 Bochumerinnen und Bochumer geimpft.

Die Fallzahlen für Bochum / Einwohnerzahl: 372.193:

Fälle

8.523(+76)

Genesen

7.417(+116)

Verstorben

98(+2)

Aktiv

1.008(-42)

Im Krankenhaus

182(-4)

Intensiv

34(-5)

Inzidenzwert der letzten 7 Tage

pro 100.000 EW

93,2(-18,5)

Durchgeführte Corona-Schutzimpfungen:

2.767 (+1.330)

Quelle: Stadt Bochum/Radio Bochum